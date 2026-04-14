Atelier Fabrication d’aquarelles nature, Jardin des apprentis nature – Balgan, Séné, Séné

Atelier Fabrication d’aquarelles nature Samedi 18 avril, 14h00 Jardin des apprentis nature – Balgan, Séné Morbihan

Matériel compris – sur inscription – petit groupe – accessible et adapté à vos besoins – prix libre (conseillé 35 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fabriquez votre matériel d’art avec des éléments naturels ! Nous apprendrons à choisir les minéraux et les végétaux pour les transformer en pigments et fabriquer notre propre palette d’aquarelle de 3 teintes. Nous fabriquerons notre propre liant et notre palette support. Puis nous l’expérimenterons ! Chacun.e repart avec sa palette nature. Vous serez accueilli.es au jardin associatif dans une ambiance conviviale.

Jardin des apprentis nature – Balgan, Séné Chemin de Balgan Séné 56860 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « toutunjardin.mireille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0624543581 »}]

Atelier de fabrication d’une palette d’aquarelle à partir de végétaux et de minéraux aquarelle art

Mireille Dessobry