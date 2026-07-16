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Atelier Fabrication d’aquarelles nature, La pepiterre, Sarzeau

jeudi 30 juillet 2026 · La pepiterre · Sarzeau

Atelier Fabrication d’aquarelles nature, La pepiterre, Sarzeau

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
La pepiterre
Adresse
15 rue du bindo, 56370 sarzeau
Ville
56370 Sarzeau
Département
Morbihan
Tarif
Matériel compris - sur inscription - petit groupe - 40 euros

Atelier Fabrication d’aquarelles nature Jeudi 30 juillet, 14h00 La pepiterre Morbihan

Matériel compris – sur inscription – petit groupe – 40 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00

Fabriquez votre matériel d’art avec des éléments naturels ! Nous apprendrons à choisir les minéraux et les végétaux pour les transformer en pigments et fabriquer notre propre palette d’aquarelle de 3 teintes. Nous fabriquerons notre propre liant et notre palette support. Puis nous l’expérimenterons ! Chacun.e repart avec sa palette nature.

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Atelier de fabrication d’une palette d’aquarelle à partir de végétaux et de minéraux

Mireille Dessobry