Atelier Fabrication d’aquarelles nature, La pepiterre, Sarzeau
jeudi 30 juillet 2026 · La pepiterre · Sarzeau
Informations pratiques
Atelier Fabrication d’aquarelles nature Jeudi 30 juillet, 14h00 La pepiterre Morbihan
Matériel compris – sur inscription – petit groupe – 40 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00
Fabriquez votre matériel d’art avec des éléments naturels ! Nous apprendrons à choisir les minéraux et les végétaux pour les transformer en pigments et fabriquer notre propre palette d’aquarelle de 3 teintes. Nous fabriquerons notre propre liant et notre palette support. Puis nous l’expérimenterons ! Chacun.e repart avec sa palette nature.
La pepiterre 15 rue du bindo, 56370 sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « toutunjardin.mireille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0624543581 »}]
Atelier de fabrication d’une palette d’aquarelle à partir de végétaux et de minéraux
Mireille Dessobry