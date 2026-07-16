Atelier Fabrication d’aquarelles nature, La pepiterre, Sarzeau

Informations pratiques

Atelier Fabrication d’aquarelles nature Jeudi 30 juillet, 14h00 La pepiterre Morbihan

Matériel compris – sur inscription – petit groupe – 40 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00

Fabriquez votre matériel d’art avec des éléments naturels ! Nous apprendrons à choisir les minéraux et les végétaux pour les transformer en pigments et fabriquer notre propre palette d’aquarelle de 3 teintes. Nous fabriquerons notre propre liant et notre palette support. Puis nous l’expérimenterons ! Chacun.e repart avec sa palette nature.

La pepiterre 15 rue du bindo, 56370 sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « toutunjardin.mireille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0624543581 »}]

Atelier de fabrication d’une palette d’aquarelle à partir de végétaux et de minéraux

Mireille Dessobry