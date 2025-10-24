Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic

Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic vendredi 24 octobre 2025.

Atelier fabrication d’huile

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ?

Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin, au cœur de la production.

Au programme

-2h d’initiation avec les propriétaires du moulin

-Apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles

-Visite guidée du moulin

-Une bouteille d’huile de noix offerte à la fin de l’initiation.

D’autres dates sur https://wecandoo.fr/

Sur réservation, 65€/pers.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@moulindelaveyssiere.fr

English : Atelier fabrication d’huile

German : Atelier fabrication d’huile

Italiano :

Espanol : Atelier fabrication d’huile

L’événement Atelier fabrication d’huile Neuvic a été mis à jour le 2025-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord