La Nuit des Musées visite numérique Centre Multimédia Neuvic

La Nuit des Musées visite numérique

Centre Multimédia 6, rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Une soirée pour explorer l’art autrement !

18h-22h, Centre Multimedia 05 53 80 09 88

Une soirée pour explorer l’art autrement !

18h-19h Collections surprises en mode libre commencez la soirée en flânant à votre rythme parmi une sélection d’oeuvres numériques issues des plus grands musées.

19h-20h Les Impressionnistes visite commentée consacrée aux maîtres de la nature, de la lumière et du mouvement.

20h–22h Collections surprises en mode libre prolongez votre exploration

en autonomie.

Le petit plus Micro-Folie Choisissez votre oeuvre coup de coeur et repartez

avec un badge personnalisé, réalisé sur place afin de mettre l’art à l’honneur.

18h-22h, Centre Multimedia 05 53 80 09 88 .

Centre Multimédia 6, rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : La Nuit des Musées visite numérique

An evening to explore art in a different way!

6-10pm, Centre Multimedia 05 53 80 09 88

