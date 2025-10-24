Neuvic

Concert

Boulodrome Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Après son succès en mai dernier, l’Orchestre de l’Union musicale de Mussidan revient au boulodrome le temps d’un après-midi. Sous la direction de Thierry Chateaureynaud, les musiciens nous préparent un programme de reprises et de compositions très varié.

Du classique au rock en passant par le jazz, c’est une rencontre audacieuse entre les époques et les styles. On savoure ce rendez-vous exceptionnel de musique, de partage et d’émotions.

Buvette sur place.

15h30 au boulodrome. Tout Public. Durée 2h30 avec entracte.

Tarifs d’entrée 10 € 8 € (abonné) 5 € (-10 ans).

Réservation conseillée. Billetterie sur place à partir de 15h.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .

Boulodrome Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Concert

L’événement Concert Neuvic a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord