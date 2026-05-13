Visite commentée des collections du musée et de l’exposition Les Fêtes du Lac, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

Visite commentée des collections du musée et de l’exposition Les Fêtes du Lac Samedi 23 mai, 18h00 Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visite accompagnée du musée à la découverte des parcours permanents Henri Queuille, le plus illustre des Corréziens et La Résistance en Haute-Corrèze et de l’exposition temporaire Les Fêtes du Lac.

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33519078450 http://www.musee-henriqueuille.com Acteur essentiel de la politique française du XXe siècle, Henri Queuille (1884-1970) a un parcours d’exception retracé dans le lieu où il a vécu.

À la fois bâtisseur d’avenir et homme de Résistance, il a laissé un héritage durable en politique tout comme en agriculture. Père fondateur de la SNCF, il est aussi à l’origine du tourisme rural de Haute-Corrèze. Parking à deux minutes à pied.

Visite accompagnée du musée à la découverte des parcours permanents Henri Queuille, le plus illustre des Corréziens et La Résistance en Haute-Corrèze et de l’exposition temporaire Les Fêtes du Lac.

©Conseil départemental de la Corrèze