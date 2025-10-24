Neuvic

23ème Rendez-vous aux Jardins Arboretum du Château de Neuvic

2 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre Les rendez-vous aux jardins , sur le thème La vue , venez découvrir l’arboretum du Château de Neuvic d’Ussel à travers découverte du parc, son histoire, verger, jardin de curé et chapelle avec ses vitraux contemporains.

Dimanche 7 juin 17h à 18h, spectacle danse, chant, poésie.

Tomber comme le jour Création 2026 de Cécile Geay

C’est une histoire à trois corps qui prend racine dans les jardins. Autour de l’arbre qui pousse, tombent les feuilles, les fruits, la pluie, l’oisillon, l’amour… L’histoire raconte ces contrastes qui se rencontrent. Danse, poésie et chant incarnent et rythment cet hymne à la fragilité. Le trio dialogue et compose avec l’espace qui l’accueille le temps d’une performance.

Tarif A 10€, 4/18 ans 3€, entrée du parc comprise .

2 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 96 48 45

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English : 23ème Rendez-vous aux Jardins Arboretum du Château de Neuvic

L’événement 23ème Rendez-vous aux Jardins Arboretum du Château de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze