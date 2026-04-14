Visite de l’arboretum, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic

Visite de l’arboretum 5 – 7 juin Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Corrèze

4€, 3€ pour les 4-18 ans et PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Ce parc vous séduira par ses nombreux paysages variés, ses points de vue, ses perspectives, quelques fabriques et curiosités, ses différents espaces, parc, jardin de curé, verger.

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des marronniers, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33673964845 http://www.larboretum-neuvicdussel.com Cet arboretum, clos de mur et niché au cœur du bourg, est aménagé au XIXe siècle par Jean-Hyacinthe d’Ussel, qui introduit les résineux dans la région et crée le lycée agricole de Neuvic. Il réalise, ici, un mariage heureux entre un jardin à l’anglaise et un parc agricole, ponctué d’arbres remarquables dont la plupart ont été plantés entre 1830 et 1870. On tombe notamment en admiration devant le somptueux tulipier de Virginie, le séquoia géant dépassant les 40 mètres ou le remarquable tilleul cordata de 200 ans. Ce parc, doté de vallonnements et habilement dessiné en forme de conque autour de la pièce d’eau, est réhabilité après les dernières tempêtes par Laurent Berthelier, paysagiste, et l’actuelle propriétaire, Béatrix d’Ussel. Selon la tradition des parcs à l’anglaise, les tableaux végétaux y sont variés, ponctués de curiosités architecturales rythmant la balade éducative autant que poétique. La visite s’achève par une note de fraîcheur dans un charmant jardin de curé, au pied de la chapelle Saint-Guillaume aux vitraux contemporains. Le parc étant dans le bourg de Neuvic, les parkings sont nombreux en ville. Autoroute A 89, sortie 23.

Laissez-vous déduire par les multiples ambiances de ce parc.

© Béatrix d’Ussel