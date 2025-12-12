Permanence numérique Neuvic
Permanence numérique Neuvic jeudi 22 janvier 2026.
Permanence numérique
CIAS Neuvic Dordogne
Besoin d’un coup de pouce pour vos démarches en ligne ou pour mieux utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Un agent dédié sera là pour vous accompagner pas à pas, dans une ambiance simple et conviviale.
14h30-16h30, CIAS
Gratuit, sur inscription.
CCIVS 05 53 80 86 86
Public habitants du territoire de la CCIVS.
Pôle Social de la CCIVS 05 53 80 86 86 .
CIAS Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 86 86
English :
Need a helping hand with your online procedures, or to make better use of your smartphone, tablet or computer? A dedicated agent will be there to guide you step by step, in a simple and friendly atmosphere.
2:30pm-4:30pm, CIAS
Free, registration required.
CCIVS 05 53 80 86 86
