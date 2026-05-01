Théâtre Mickey la Torche compagnie Dix9 Neuvic
Théâtre Mickey la Torche compagnie Dix9 Neuvic samedi 23 mai 2026.
Neuvic
Théâtre Mickey la Torche compagnie Dix9
Neuvic Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
THEATRE Mickey la Torche
Un monologue incandescent de Natacha de Pontcharra
Mickey travaille à temps très partiel . Il est vigile dans cet entrepôt une nuit par semaine seulement, le mardi . Ce soir, on est lundi.
Pourtant Mickey est là avec sa torche pour repeindre, encore une fois, les murs gris de sa solitude.
Dans une verve poétique intense mais fragile, il convoque tout son cortège noctambule d’ombres du passé et nous livre une confession singulière et touchante.
Interprété par Olivier Besse
Réservation au 07.64.83.02.56. .
Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 83 02 56 o.besse1960@gmail.com
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English : Théâtre Mickey la Torche compagnie Dix9
L’événement Théâtre Mickey la Torche compagnie Dix9 Neuvic a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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