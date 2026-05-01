Neuvic

Théâtre Mickey la Torche compagnie Dix9

Neuvic Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

THEATRE Mickey la Torche

Un monologue incandescent de Natacha de Pontcharra

Mickey travaille à temps très partiel . Il est vigile dans cet entrepôt une nuit par semaine seulement, le mardi . Ce soir, on est lundi.

Pourtant Mickey est là avec sa torche pour repeindre, encore une fois, les murs gris de sa solitude.

Dans une verve poétique intense mais fragile, il convoque tout son cortège noctambule d’ombres du passé et nous livre une confession singulière et touchante.

Interprété par Olivier Besse

Réservation au 07.64.83.02.56. .

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 83 02 56 o.besse1960@gmail.com

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English : Théâtre Mickey la Torche compagnie Dix9

L’événement Théâtre Mickey la Torche compagnie Dix9 Neuvic a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze