Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic

Atelier fabrication d’huile

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Initiez-vous à la fabrication d’huile de noix lors d’un atelier immersif au moulin, avec dégustation et bouteille offerte !

8h30-10h30. 65 €/pers.

Sur réservation sur le site https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 contact@moulindelaveyssiere.fr

English : Atelier fabrication d’huile

Would you like to make your own walnut oil, or introduce a friend or family member to the milling trade? Come and take part in our mill initiation workshops, right at the heart of production.

From 8:30 am to 10:30 am

Price: 65 ?/pers.

On reservation

