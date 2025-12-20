Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic
Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic vendredi 30 janvier 2026.
Atelier fabrication d’huile
Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Initiez-vous à la fabrication d’huile de noix lors d’un atelier immersif au moulin, avec dégustation et bouteille offerte !
8h30-10h30. 65 €/pers.
Sur réservation sur le site https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix
Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07
Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 contact@moulindelaveyssiere.fr
English : Atelier fabrication d’huile
Would you like to make your own walnut oil, or introduce a friend or family member to the milling trade? Come and take part in our mill initiation workshops, right at the heart of production.
From 8:30 am to 10:30 am
Price: 65 ?/pers.
On reservation
