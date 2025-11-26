Atelier Art Lab Street Art Centre Multimédia Neuvic

Neuvic

Atelier Art Lab Street Art

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 11:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Cycle de 2 séances (10/06 et 17/06).

Street art papier, carton et action !

Dernières séances de la saison au Musée Numérique !

Pour cette occasion, nous quitterons le musée pour explorer les rues de Neuvic et l’univers du Street art. Lors de la première séance, chacun créera son propre personnage sur papier ou carton, en laissant libre cours à son imagination. La deuxième séance sera dédiée à une balade dans le village pour installer et mettre en scène ces personnages dans l’espace urbain. Munis d’un appareil photo, nous immortaliserons ces créations éphémères à travers différents cadrages.

Adultes et enfants à partir de 5 ans.

10h-11h30, centre Multimédia.

Gratuit

Sur réservation (12 places maximum)

Centre Multimédia 05 53 80 09 88

lise.niaussat@mairie-neuvic-dordogne.fr .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Atelier Art Lab Street Art

A creative workshop where everyone, young and old, can imagine and make their own love box .

Adults and children aged 5 and over.

10am-11.30am, Centre Multimédia

Free admission. Places limited, booking recommended with Lise.

Center Multimédia 05 53 80 09 88

L’événement Atelier Art Lab Street Art Neuvic a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord