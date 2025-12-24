Atelier fabrication d’huile, Moulin de la Veyssière Neuvic

Atelier fabrication d’huile

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Initiez-vous à la fabrication d’huile de noix lors d’un atelier immersif au moulin, avec dégustation et bouteille offerte !

8h30-10h30. 65 €/pers. Sur réservation sur le site https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ?

Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin, au cœur de la production.

De 8h30 à 10h30, au programme

-2h d’initiation avec les propriétaires du moulin

-Apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles

-Visite guidée du moulin

-Une bouteille d’huile de noix offerte à la fin de l’initiation.

D’autres dates sur https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Sur réservation, 65 €/pers.

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07

English : Atelier fabrication d’huile

Learn how to make walnut oil in an immersive workshop at the mill, with tasting and a bottle of oil on offer!

8:30am-10:30am. 65 ?/pers. Reservations required: https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

