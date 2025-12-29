Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic
Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic vendredi 13 mars 2026.
Atelier fabrication d’huile
Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Initiez-vous à la fabrication d’huile de noix lors d’un atelier immersif au moulin, avec dégustation et bouteille offerte !
8h30-10h30. 65 €/pers. Sur réservation sur le site https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix
Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07
Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ?
Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin, au cœur de la production.
De 8h30 à 10h30, au programme
-2h d’initiation avec les propriétaires du moulin
-Apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles
-Visite guidée du moulin
-Une bouteille d’huile de noix offerte à la fin de l’initiation.
D’autres dates sur https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix
Sur réservation, 65 €/pers.
Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .
Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07
English : Atelier fabrication d’huile
Learn how to make walnut oil in an immersive workshop at the mill, with tasting and a bottle of oil on offer!
8:30am-10:30am. 65 ?/pers. Reservations required: https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix
Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07
