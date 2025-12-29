Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic

Atelier fabrication d’huile

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Initiez-vous à la fabrication d’huile de noix lors d’un atelier immersif au moulin, avec dégustation et bouteille offerte !

8h30-10h30. 65 €/pers. Sur réservation sur le site https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ? Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin, au cœur de la production.

Au programme de 8h3 à 10h30 2h d’initiation avec les propriétaires du moulin, apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles, visite guidée du moulin, bouteille d’huile de noix offerte à la fin de l’initiation.

D’autres dates sur https://wecandoo.fr/

D'autres dates sur https://wecandoo.fr/

Tarif 65€/pers.

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07

English : Atelier fabrication d’huile

Learn how to make walnut oil in an immersive workshop at the mill, with a free bottle and tasting!

8:30am-10:30am. 65 ?/pers. Reservations required: https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

L’événement Atelier fabrication d’huile Neuvic a été mis à jour le 2025-12-27 par Vallée de l’Isle en Périgord