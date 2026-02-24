Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic

Atelier fabrication d’huile

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

2026-07-03

Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ?

Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin, au cœur de la production.

D’autres dates sur https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Sur réservation

Au programme

-2h d’initiation avec les propriétaires du moulin

-Apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles

-Visite guidée du moulin

-Une bouteille d’huile de noix offerte à la fin de l’initiation.

Sur réservation, 65 € personne.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 contact@moulindelaveyssiere.fr

English : Atelier fabrication d’huile

Would you like to make your own walnut oil, or introduce a friend or family member to the milling trade?

Come and take part in our mill initiation workshops, right at the heart of production.

Other dates on https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

By reservation

