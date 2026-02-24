Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic
Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic vendredi 3 juillet 2026.
Atelier fabrication d’huile
Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
2026-07-03
Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ?
Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin, au cœur de la production.
D’autres dates sur https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix
Sur réservation
Au programme
-2h d’initiation avec les propriétaires du moulin
-Apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles
-Visite guidée du moulin
-Une bouteille d’huile de noix offerte à la fin de l’initiation.
Sur réservation, 65 € personne.
Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .
Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 contact@moulindelaveyssiere.fr
English : Atelier fabrication d’huile
Would you like to make your own walnut oil, or introduce a friend or family member to the milling trade?
Come and take part in our mill initiation workshops, right at the heart of production.
Other dates on https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix
By reservation
