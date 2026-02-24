Atelier fabrication d’huile la petite Veyssière Neuvic

Atelier fabrication d’huile

la petite Veyssière Moulin de la petite Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Initiez-vous à la fabrication d’huile de noix lors d’un atelier immersif au moulin, avec dégustation et bouteille offerte !

8h30-10h30. 65 €/pers.

Sur réservation https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ?

Venez participer à nos ateliers d’initiations au moulin, au cœur de la production.

Au programme 2h d’initiation avec les propriétaires du moulin, apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles, visite guidée du moulin, bouteille d’huile de noix offerte à la fin de l’initiation.

D’autres dates sur https://wecandoo.fr/

8h30-10h30. Sur réservation https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix 65€/pers.

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .

la petite Veyssière Moulin de la petite Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 contact@moulindelaveyssiere.fr

English : Atelier fabrication d’huile

Learn how to make walnut oil during an immersive workshop at the mill, with a tasting session and a free bottle!

8:30am-10:30am. 65 ?/pers.

By reservation: https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

