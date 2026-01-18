Atelier Fabrication d’un bijou PréhistoSite Brassempouy

Atelier Fabrication d’un bijou

Fabriquez votre perle en stéatite (talc) semblable à celles retrouvées à Brassempouy, appelées des perles paniers.

L’idée étant de reproduire les gestes de la Préhistoire, vous disposerez des mêmes outils que nos ancêtres c’est-à-dire d’un morceau de stéatite, d’une pierre abrasive, d’un perçoir en silex et d’un cordon en cuir.

Vous repartirez avec votre collier !

Pour qui ? Cet atelier est proposé à tous, petits et grands, à partir de 5 ans.

Comment participer ? Il vous suffit de rejoindre le médiateur culturel pour vous joindre à l’atelier en fonction des places disponibles lors de votre arrivée. L’atelier est proposé en continu. .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 contact@prehistoire-brassempouy.fr

English :

Make your own steatite (talc) bead, similar to those found at Brassempouy, known as basket beads.

you’ll need the same tools as our ancestors: a piece of soapstone, an abrasive stone, a flint drill and a leather cord.

