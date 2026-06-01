Atelier fabrication d’un cerf volant Place de la 3ème D.I.B. Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer

Atelier fabrication d’un cerf volant

Place de la 3ème D.I.B. Club de voile Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Initiez-vous à l’art du cerf-volant en réalisant votre modèle personnalisé, guidé par un animateur. Découverte, fabrication et mise en vol un atelier accessible à tous les âges pour profiter pleinement des vents d’été.

Initiez-vous à l’art du cerf-volant en réalisant votre modèle personnalisé, guidé par un animateur. Découverte, fabrication et mise en vol un atelier accessible à tous les âges pour profiter pleinement des vents d’été. .

Place de la 3ème D.I.B. Club de voile Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 97 53 52 cvlh14@gmail.com

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English : Atelier fabrication d’un cerf volant

Initiate yourself to the art of kite-flying by making your own personalised model, guided by an instructor. Discover, build and fly: a workshop for all ages to make the most of the summer winds.

L’événement Atelier fabrication d’un cerf volant Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer