Les sentinelles du sable Gravelots et laisse de mer Plage poste de secours Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer

Les sentinelles du sable Gravelots et laisse de mer

Plage poste de secours Place du Courbet Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez à la rencontre des petits habitants de notre littoral avec un expert du GONm. Pourquoi la laisse de mer n’est pas un trésor . Comment protéger le Gravelot à collier interrompu qui niche à même le sable ? Une immersion pour comprendre et protéger notre plage.

Partez à la rencontre des petits habitants de notre littoral avec un expert du GONm. Pourquoi la laisse de mer n’est pas un trésor . Comment protéger le Gravelot à collier interrompu qui niche à même le sable ? Une immersion pour comprendre et protéger notre plage. .

Plage poste de secours Place du Courbet Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr

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English : Les sentinelles du sable Gravelots et laisse de mer

Meet the small inhabitants of our coastline with an expert from the GONm. Why the leash of the sea is not a treasure. How can we protect the Red-necked Plover, which nests right in the sand? An immersion in understanding and protecting our beach.

L’événement Les sentinelles du sable Gravelots et laisse de mer Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer