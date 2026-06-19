Atelier fabrication savon Bourgnac
Atelier fabrication savon Bourgnac mardi 23 juin 2026.
Bourgnac
Atelier fabrication savon
222 impasse de la tour Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Atelier de fabrication de savons tous les mardis à 15h, Ô Delices de la Monnerie découverte de la saponification à froid et fabrication de savons. Les participants repartent avec environ 500g de savon.
Tarif 40 €/pers. Durée 1h30-2h. Rés: 06 52 24 63 07. Savonnia .
222 impasse de la tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07
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English : Atelier fabrication savon
L’événement Atelier fabrication savon Bourgnac a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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