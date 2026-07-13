Informations pratiques

Lescun

Atelier Fabrique tes savons au lait d’ânesse.

2351 D340 Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 38 – 38 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Tout l’été à l’asinerie de Lescun, viens découvrir la saponification à froid en fabricant tes propres savons au lait d’ânesse. Atelier découverte avec une savonnière qui te guidera tout le long du processus dans une ambiance familiale et décontractée. Tu repartiras avec tes savons personnalisés.

Le matin ou l’après-midi (horaires variables).

Réservation obligatoire. .

2351 D340 Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 18 27 12

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English : Atelier Fabrique tes savons au lait d’ânesse.

L’événement Atelier Fabrique tes savons au lait d’ânesse. Lescun a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn