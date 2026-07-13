Atelier Fabrique tes savons au lait d’ânesse. Lescun
lundi 13 juillet 2026 · Lescun
Informations pratiques
Lescun
Atelier Fabrique tes savons au lait d’ânesse.
2351 D340 Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 38 – 38 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
Tout l’été à l’asinerie de Lescun, viens découvrir la saponification à froid en fabricant tes propres savons au lait d’ânesse. Atelier découverte avec une savonnière qui te guidera tout le long du processus dans une ambiance familiale et décontractée. Tu repartiras avec tes savons personnalisés.
Le matin ou l’après-midi (horaires variables).
Réservation obligatoire. .
2351 D340 Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 18 27 12
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English : Atelier Fabrique tes savons au lait d’ânesse.
L’événement Atelier Fabrique tes savons au lait d’ânesse. Lescun a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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