Yoga nature Lescun
vendredi 17 juillet 2026 · Lescun
Informations pratiques
Lescun
Yoga nature
Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Offrez-vous une parenthèse de sérénité au cœur de la nature.
Nous vous invitons à une expérience unique de yoga en pleine nature, sur le magnifique plateau de Sanchèse, dans le cirque de Lescun. Un lieu préservé, entre montagnes, rivière et cascade, propice au calme et au ressourcement. Dans ce décor d’altitude apaisant, prenez le temps de ralentir, respirer profondément et vous reconnecter à vous-même. La séance est ouverte à tous les niveaux et sera guidée par une professionnelle bienveillante, attentive au rythme et aux besoins de chacun. Venez profiter d’un cadre paisible et revitalisant pour vous recentrer, partager un instant hors du temps et faire le plein d’énergie positive. .
Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
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English : Yoga nature
L’événement Yoga nature Lescun a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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