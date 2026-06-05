Tour du cirque de Lescun en VTTAE Lescun
Tour du cirque de Lescun en VTTAE Lescun jeudi 9 juillet 2026.
Lescun
Tour du cirque de Lescun en VTTAE
Camping du Lauzart Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 13:30:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Le cirque de Lescun, site emblématique des Pyrénées béarnaises se découvre ici en VTT à assistance électrique. Vous serez guidé par un moniteur, fin connaisseur de ce lieu, qui vous mènera sur les pistes en passant par le plateau de Sanchèse.
Infos pratiques taille requise 150cm, avoir une bonne condition physique, niveau modéré, matériel fourni VTTAE et casque, prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau et éventuellement gants et lunettes, départ maintenu à partir de 2 inscrits. .
Camping du Lauzart Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour du cirque de Lescun en VTTAE
L’événement Tour du cirque de Lescun en VTTAE Lescun a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Lescun (Pyrénées-Atlantiques)
- Yoga nature Lescun 5 juillet 2026
- Cabaret Textile-Plateau de Sanchez, Lescun Lescun 11 juillet 2026
- Cabaret Textile-Soirée concert Lescun Salle communale Lescun 11 juillet 2026
- Cabaret Textile-Bivouac sous les étoiles Refuge Lescun 12 juillet 2026
- Tour du cirque de Lescun en VTTAE Lescun 17 juillet 2026