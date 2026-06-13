Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées Refuge Lescun
Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées Refuge Lescun vendredi 3 juillet 2026.
Lescun
Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées
Refuge 4920 Rte de Labérouat Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-07-03 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Profiter de la découverte du pastoralisme avec vis ma vie de berger . Le public aura l’occasion de mieux comprendre le métier de berger, le rôle des troupeaux dans l’entretien des paysages, ainsi que les enjeux environnementaux et culturels liés à cette activité. Au programme Rendez-vous au parking du refuge de l’aberouat. Mini transhumance avec démonstration d’un chien de troupeau , lecture du paysage, échnages avec les berger.ères , découverte des chiens de protection et des brebis . .
Refuge 4920 Rte de Labérouat Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 41 47 19
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English : Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées
L’événement Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées Lescun a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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