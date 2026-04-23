Mirebeau-sur-Bèze

Atelier Fabrique ton bouclier

6 ter Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Gaulois ou Romain ? Viens fabriquer ton propre bouclier et en savoir plus sur cet objet indispensable de la panoplie du légionnaire ! .

6 ter Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr

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English : Atelier Fabrique ton bouclier

L’événement Atelier Fabrique ton bouclier Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-04-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)