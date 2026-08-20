Atelier – Fabrique ton carnet à souvenirs, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Atelier – Fabrique ton carnet à souvenirs Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Lagirafe Ille-et-Vilaine

Atelier accessible à partir de 8 ans / sur inscription – nombre de places limité (12 participants).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

En compagnie d’Audrey Poix, artiste et artisane relieuse, fabrique ton carnet à souvenirs : l’outil idéal pour conserver tes photos, pensées, dessins et autres !

Médiathèque Lagirafe 1 place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.montfort-sur-meu.bzh/se-divertir/mediatheque-lagirafe/ [{« type »: « link », « value »: « https://montfort-sur-meu.bzh »}]

Atelier en compagnie d’Audrey Poix

© Audrey Poix