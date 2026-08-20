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Atelier – Fabrique ton carnet à souvenirs, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Lagirafe · Montfort-sur-Meu

Atelier – Fabrique ton carnet à souvenirs, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Lagirafe
Adresse
1 place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Atelier accessible à partir de 8 ans / sur inscription - nombre de places limité (12 participants).

Atelier – Fabrique ton carnet à souvenirs Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Lagirafe Ille-et-Vilaine

Atelier accessible à partir de 8 ans / sur inscription – nombre de places limité (12 participants).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

En compagnie d’Audrey Poix, artiste et artisane relieuse, fabrique ton carnet à souvenirs : l’outil idéal pour conserver tes photos, pensées, dessins et autres !

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Atelier en compagnie d’Audrey Poix

© Audrey Poix

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