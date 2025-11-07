Montfort-sur-Meu

Le nom des rues Montfort l’Inattendue

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le dimanche 23 août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu avec une balade autour des nom des rues.

Balade dans le centre-ville, découverte de l’histoire de la cité à partir des noms donnés à nos rues. Pourquoi la rue du Béloir ? La rue de Hennau ?

Durée 1h30 2 km

Départ Médiathèque.

Gratuit.

Sur réservation.

Dès 12 ans. .

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48

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English :

L’événement Le nom des rues Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté