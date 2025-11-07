Le nom des rues Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu
Le nom des rues Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu dimanche 23 août 2026.
Montfort-sur-Meu
Le nom des rues Montfort l’Inattendue
Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le dimanche 23 août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu avec une balade autour des nom des rues.
Balade dans le centre-ville, découverte de l’histoire de la cité à partir des noms donnés à nos rues. Pourquoi la rue du Béloir ? La rue de Hennau ?
Durée 1h30 2 km
Départ Médiathèque.
Gratuit.
Sur réservation.
Dès 12 ans. .
Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48
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English :
L’événement Le nom des rues Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté
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