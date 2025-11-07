Randonnée en forêt Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu
Randonnée en forêt Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu dimanche 16 août 2026.
Montfort-sur-Meu
Randonnée en forêt Montfort l’Inattendue
Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le dimanche 16 août à 8h30, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu avec une randonnée guidée dans sa forêt.
Partez randonner à la fraîche avec votre guide. Du coeur de ville vers la forêt de Montfort, plongez dans les sous-bois à la découverte du patrimoine naturel local. (Prévoir chaussures de marche, eau et encas).
Durée 4h 10 à 12 km
Départ Médiathèque
Gratuit.
Sur réservation.
Dès 12 ans. .
Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée en forêt Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté
À voir aussi à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)
- ATELIER MODELAGE Adulte & enfants Montfort-sur-Meu 27 mai 2026
- Marché animé Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 29 mai 2026
- Rencontre Cercle de lecture Montfort-sur-Meu 29 mai 2026
- « Que du bonheur » Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 30 mai 2026
- Atelier Kokedamas Salle des Sonous Montfort-sur-Meu 30 mai 2026