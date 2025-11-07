Montfort-sur-Meu

Randonnée en forêt Montfort l’Inattendue

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le dimanche 16 août à 8h30, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu avec une randonnée guidée dans sa forêt.

Partez randonner à la fraîche avec votre guide. Du coeur de ville vers la forêt de Montfort, plongez dans les sous-bois à la découverte du patrimoine naturel local. (Prévoir chaussures de marche, eau et encas).

Durée 4h 10 à 12 km

Départ Médiathèque

Gratuit.

Sur réservation.

Dès 12 ans. .

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48

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English :

L’événement Randonnée en forêt Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté