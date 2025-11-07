Montfort-sur-Meu

Balade contée Montfort l’Inatendue

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le samedi 8 août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu grâce à une balade contée.

Découverte de la ville et de son centre historique à travers ses légendes et ses liens avec celles de Brocéliande, dont Montfort est une des portes d’entrée.

Durée 1h30 2 km

Départ Médiathèque

Dès 12 ans.

Gratuit.

Sur réservation. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48

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English :

L’événement Balade contée Montfort l’Inatendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté