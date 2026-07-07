Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Atelier Sophrologie

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:30:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Découvrons les outils de la sophrologie.

Isabelle vous propose un accompagnement de trois séances de sophrologie pour apprendre à mieux gérer le stress au quotidien.

À travers la respiration abdominale et l’ancrage, des outils simples et efficaces, vous découvrirez comment retrouver rapidement calme et sérénité. Les exercices proposés, réalisés en position assise ou debout, sont accessibles à tous. Ils reposent sur des mouvements doux favorisant la détente et le relâchement musculaire.

Lorsque le corps se relâche, le mental s’apaise naturellement. Grâce à la répétition des exercices, vous intégrerez progressivement ces techniques afin de les utiliser en toute autonomie dans votre vie quotidienne. Vous disposerez ainsi d’outils concrets pour mieux gérer les tensions et cultiver un état de bien-être durable.

Participation à prix libre et conscient Inscription obligatoire

Participation aux 3 ateliers recommandés mais pas obligatoire

Rendez-vous les jeudis 2 juillet, 9 juillet et 20 août de 11h30 à 12h30 à Quai n°3 (dans la gare de Montfort) .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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English :

L’événement Atelier Sophrologie Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Montfort Communauté