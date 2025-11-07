Montfort-sur-Meu

Visite Architecture en terre et fermes d’antant Montfort l’Inattendue

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le dimanche 9 août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu autour de la visite guidée Architecture en terre et ferme d’antant .

Partez à la découverte d’un trésor méconnu la bauge ! Une technique de construction en terre crue autrefois utilisée dans les campagnes du pays de Rennes.

Durée 2h 3km.

Départ Parking de la salle des Batailles.

Sur réservation.

Dès 12ans. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Architecture en terre et fermes d’antant Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Montfort Communauté