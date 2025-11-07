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Visite Architecture en terre et fermes d’antant Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu

Visite Architecture en terre et fermes d’antant Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu dimanche 9 août 2026.

Ville : 35160 Montfort-sur-Meu

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Montfort-sur-Meu

Visite Architecture en terre et fermes d’antant Montfort l’Inattendue

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le dimanche 9 août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu autour de la visite guidée Architecture en terre et ferme d’antant .
Partez à la découverte d’un trésor méconnu la bauge ! Une technique de construction en terre crue autrefois utilisée dans les campagnes du pays de Rennes.
Durée 2h 3km.
Départ Parking de la salle des Batailles.
Sur réservation.
Dès 12ans.   .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17 

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English :

L’événement Visite Architecture en terre et fermes d’antant Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Montfort Communauté

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