UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Allouville-Bellefosse

Atelier Fabriquer son savon naturel Allouville-Bellefosse

mercredi 29 juillet 2026 · Allouville-Bellefosse

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
12 Rue du Musée
Ville
76190 Allouville-Bellefosse
Département
Seine-Maritime
Tarif

Allouville-Bellefosse

Atelier Fabriquer son savon naturel

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29

L’association CHENE vous invite à un atelier créatif durant lequel vous créerez puis personnaliserez votre propre savon. Vous sentirez et identifierez d’abord différentes essences de plantes avant de découvrir les étapes de création d’un savon et de passer à l’action. Pendant le temps de séchage (30 à 40 minutes), vous pourrez visiter l’exposition Nos voisins les animaux .   .

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54  contact@associationchene.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fabriquer son savon naturel

L’événement Atelier Fabriquer son savon naturel Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-07-17 par Yvetot Normandie Tourisme

À voir aussi à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime)