Atelier Fabriquer son savon naturel Allouville-Bellefosse
mercredi 29 juillet 2026 · Allouville-Bellefosse
Informations pratiques
Allouville-Bellefosse
Atelier Fabriquer son savon naturel
12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
L’association CHENE vous invite à un atelier créatif durant lequel vous créerez puis personnaliserez votre propre savon. Vous sentirez et identifierez d’abord différentes essences de plantes avant de découvrir les étapes de création d’un savon et de passer à l’action. Pendant le temps de séchage (30 à 40 minutes), vous pourrez visiter l’exposition Nos voisins les animaux . .
12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com
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English : Atelier Fabriquer son savon naturel
L’événement Atelier Fabriquer son savon naturel Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-07-17 par Yvetot Normandie Tourisme
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