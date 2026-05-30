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Atelier familial cyanotype, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art de Toulon (MAT) · Toulon

Atelier familial cyanotype, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'Art de Toulon (MAT)
Adresse
113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon
Ville
83000 Toulon
Département
Var
Tarif
gratuit

Atelier familial cyanotype 19 et 20 septembre Musée d’Art de Toulon (MAT) Var

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

14h à 15h30 : atelier familial cyanotype avec l’artiste plasticienne Virginie Sanna, tout public à partir de 5 ans.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles : resamusees@mairie-toulon.fr ou 04.94.36.47.86.

Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 [{« type »: « email », « value »: « resamusees@mairie-toulon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.94.36.47.86 »}] [{« link »: « mailto:resamusees@mairie-toulon.fr »}] Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.
En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes
En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)
14h à 15h30 : atelier familial cyanotype avec l’artiste plasticienne Virginie Sanna, tout public à partir de 5 ans.

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