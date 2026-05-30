Atelier familial cyanotype, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art de Toulon (MAT) · Toulon
Informations pratiques
Atelier familial cyanotype 19 et 20 septembre Musée d’Art de Toulon (MAT) Var
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
14h à 15h30 : atelier familial cyanotype avec l’artiste plasticienne Virginie Sanna, tout public à partir de 5 ans.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles : resamusees@mairie-toulon.fr ou 04.94.36.47.86.
Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 [{« type »: « email », « value »: « resamusees@mairie-toulon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.94.36.47.86 »}] [{« link »: « mailto:resamusees@mairie-toulon.fr »}] Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.
En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes
En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)
14h à 15h30 : atelier familial cyanotype avec l’artiste plasticienne Virginie Sanna, tout public à partir de 5 ans.
ville de toulon
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