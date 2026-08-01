Atelier famille Canotype Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu
jeudi 6 août 2026 · Place Isabelle d'Orléans et Bragance · Eu
Informations pratiques
Eu
Atelier famille Canotype
Place Isabelle d’Orléans et Bragance Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le cyanotype est un procédé d’impression ancien inventé en 1842 par John Herschel, qui utilise un mélange de sels de fer photosensibles. Exposés à la lumière, les images sont alors imprimées en négatif, apparaissant sur un fond bleu de Prusse caractéristique.
Destiné aux familles, cet atelier vous propose de réaliser vos propres créations en utilisant cette technique. Disposez vos végétaux sur la feuille préparée à cet effet et laissez la magie du soleil opérer !
A partir de 8 ans Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Date de l’atelier sous réserve d’un ensoleillement suffisant.
Places limitées, réservation conseillée.
Tarif 2€ .
Place Isabelle d’Orléans et Bragance Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76 chateau-musee@ville-eu.fr
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English : Atelier famille Canotype
L’événement Atelier famille Canotype Eu a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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