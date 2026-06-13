Tournois d’été de Tennis de table Gymnase municipal de Eu Eu
Tournois d’été de Tennis de table Gymnase municipal de Eu Eu vendredi 7 août 2026.
Eu
Tournois d’été de Tennis de table
Gymnase municipal de Eu Boulevard Gambetta Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Ouvert à tous, du vacancier au joueur confirmé.
Restauration et buvette sur place.
Prêt de raquettes possible.
Tarif 5€ avec récompenses pour tous. .
Gymnase municipal de Eu Boulevard Gambetta Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 48 57 90 ttmte@orange.fr
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English : Tournois d’été de Tennis de table
L’événement Tournois d’été de Tennis de table Eu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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