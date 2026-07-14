Concert LUC ARBOGAST Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole Eu
samedi 15 août 2026 · Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole · Eu
Informations pratiques
Eu
Concert LUC ARBOGAST
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
INEDIT LUC ARBOGAST est enfin de passage sur EU (76260) ! Un évènement rare à ne surtout pas manquer… Places limitées !
Sa voix exceptionnelle de contre-ténor va faire chanter les pierres de la collégiale le 15 août… Quel meilleur écrin pour faire résonner ses chants mêlant spiritualité et poésie ! Ce troubadour authentique et singulier, au disque d’or et double disque de platine, remplissant Olympia et cathédrales, vous l’avez déjà probablement déjà vu dans The Voice. Venez voyager avec nous dans un univers hors du temps, inoubliable. Vous pourrez repartir avec des albums d’exception que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et dédicacés par l’artiste !
Taif 25€
Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/comite-d-animation-du-patrimoine-27/evenements/luc-arbogast-samedi-15-aout-15h00-eu-76260
Ou à partir du 8 juillet à la librairie L’Encre Marine à Eu.
Disque d’or puis Double disque de platine, ce troubadour atypique, ambassadeur du patrimoine, authentique et charismatique vous fera vibrer au son de son fameux bouzouki Irlandais, de percussions, d’instruments à vent, et de ses fameux grelots ! Autodidacte jouant à l’oreille sans connaître le solfège, Luc Arbogast chante et joue une musique inspirée de la musique médiévale, et des traditions paysannes. Ses notes basses soulignent le lien avec la terre, ses aiguës, le lien avec le ciel. Ne manquez pas ce concert, vous en reviendrez charmés et remplis d’énergie ! Ultreïa! (cri de ralliement des pèlerins de Compostelle qui signifie: «toujours plus loin, toujours plus haut!»
INEDIT LUC ARBOGAST est enfin de passage sur EU (76260) ! Un évènement rare à ne surtout pas manquer… Places limitées !
Sa voix exceptionnelle de contre-ténor va faire chanter les pierres de la collégiale le 15 août… Quel meilleur écrin pour faire résonner ses chants mêlant spiritualité et poésie ! Ce troubadour authentique et singulier, au disque d’or et double disque de platine, remplissant Olympia et cathédrales, vous l’avez déjà probablement déjà vu dans The Voice. Venez voyager avec nous dans un univers hors du temps, inoubliable. Vous pourrez repartir avec des albums d’exception que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et dédicacés par l’artiste ! .
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole 4 Place Guillaume le Conquérant Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 18 31 82
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English : Concert LUC ARBOGAST
L’événement Concert LUC ARBOGAST Eu a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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