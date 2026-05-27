Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer Plage face à la mairie Lion-sur-Mer
Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer Plage face à la mairie Lion-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.
Lion-sur-Mer
Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer
Plage face à la mairie Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent une carte postale sur le thème de la mer à l’aide de papiers colorés dessin, découpage et collage. Atelier destiné aux enfants à partir de 5 ans.
Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent une carte postale sur le thème de la mer à l’aide de papiers colorés dessin, découpage et collage. Atelier destiné aux enfants à partir de 5 ans. .
Plage face à la mairie Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 61 53 60 02
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English : Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer
In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent will create a postcard on the theme of the sea using coloured paper: drawing, cutting and collage. For children aged 5 and over.
L’événement Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Caen la Mer
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