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Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer Plage face à la mairie Lion-sur-Mer

Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer Plage face à la mairie Lion-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Plage face à la mairie

Adresse : Boulevard du Calvados

Ville : 14780 Lion-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lion-sur-Mer

Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer

Plage face à la mairie Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent une carte postale sur le thème de la mer à l’aide de papiers colorés dessin, découpage et collage. Atelier destiné aux enfants à partir de 5 ans.
Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent une carte postale sur le thème de la mer à l’aide de papiers colorés dessin, découpage et collage. Atelier destiné aux enfants à partir de 5 ans.   .

Plage face à la mairie Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 61 53 60 02 

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English : Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer

In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent will create a postcard on the theme of the sea using coloured paper: drawing, cutting and collage. For children aged 5 and over.

L’événement Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Caen la Mer

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