Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer Plage face à la mairie Lion-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Lion-sur-Mer

Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer

Plage face à la mairie Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent une carte postale sur le thème de la mer à l’aide de papiers colorés dessin, découpage et collage. Atelier destiné aux enfants à partir de 5 ans.

Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent une carte postale sur le thème de la mer à l’aide de papiers colorés dessin, découpage et collage. Atelier destiné aux enfants à partir de 5 ans. .

Plage face à la mairie Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 61 53 60 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer

In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent will create a postcard on the theme of the sea using coloured paper: drawing, cutting and collage. For children aged 5 and over.

L’événement Atelier famille création de carte postale sur le thème de la mer Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Caen la Mer