Exposition de Jeannine Bernardon Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Exposition de Jeannine Bernardon

Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente Jeannine Bernardon, peinture acrylique.

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente Jeannine Bernardon, peinture acrylique. .

Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

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English : Exposition de Jeannine Bernardon

AGLAE, the Friends of the Galerie de Lion Arts et Essais, presents Jeannine Bernardon’s acrylic paintings.

L’événement Exposition de Jeannine Bernardon Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Caen la Mer