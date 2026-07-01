Exposition de Jeannine Bernardon Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer
vendredi 17 juillet 2026 · Place du 18 juin 1940 · Lion-sur-Mer
Informations pratiques
Lion-sur-Mer
Exposition de Jeannine Bernardon
Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente Jeannine Bernardon, peinture acrylique.
AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente Jeannine Bernardon, peinture acrylique. .
Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
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English : Exposition de Jeannine Bernardon
AGLAE, the Friends of the Galerie de Lion Arts et Essais, presents Jeannine Bernardon’s acrylic paintings.
L’événement Exposition de Jeannine Bernardon Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Caen la Mer
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