Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été Lion-sur-Mer
Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été Lion-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Lion-sur-Mer
Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été
Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
En lien avec le marché nocturne sur la digue de Lion-sur-Mer, tous les jeudis de l’été sur le parquet de danse face à la mairie Rock, Salsa, Break Dance…
En lien avec le marché nocturne sur la digue de Lion-sur-Mer, tous les jeudis de l’été sur le parquet de danse face à la mairie Rock, Salsa, Break Dance… .
Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr
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English : Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été
In conjunction with the night market on the Lion-sur-Mer seawall, every Thursday in summer on the dance floor in front of the town hall: Rock, Salsa, Break Dance…
L’événement Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
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