Lion-sur-Mer

Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été

Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

En lien avec le marché nocturne sur la digue de Lion-sur-Mer, tous les jeudis de l’été sur le parquet de danse face à la mairie Rock, Salsa, Break Dance…

En lien avec le marché nocturne sur la digue de Lion-sur-Mer, tous les jeudis de l’été sur le parquet de danse face à la mairie Rock, Salsa, Break Dance… .

Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr

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English : Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été

In conjunction with the night market on the Lion-sur-Mer seawall, every Thursday in summer on the dance floor in front of the town hall: Rock, Salsa, Break Dance…

L’événement Terrasses dansantes Tous les jeudis de l’été Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité