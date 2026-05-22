Exposition photo Points de vue de la Normandie Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer

Exposition photo Points de vue de la Normandie

Place du 18 juin 1940 Galerie d’art Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-06-26

AGLAE les Amis de la Galerie Trianon Arts et Essais présente une exposition photo de Fanny Jaussaud Points de vue de la Normandie, entre photos et mots.

AGLAE les Amis de la Galerie Trianon Arts et Essais présente une exposition photo de Fanny Jaussaud Points de vue de la Normandie, entre photos et mots. .

Place du 18 juin 1940 Galerie d’art Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

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English : Exposition photo Points de vue de la Normandie

AGLAE les Amis de la Galerie Trianon Arts et Essais presents a photo exhibition by Fanny Jaussaud: Points de vue de la Normandie, entre photos et mots.

L’événement Exposition photo Points de vue de la Normandie Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Caen la Mer