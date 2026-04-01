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Atelier Musartdit Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer

Atelier Musartdit Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer

Atelier Musartdit Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer mardi 21 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Marcelle Corbin

Adresse : 5 Rue du Général Gallieni

Ville : 14780 Lion-sur-Mer

Département : Calvados

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Atelier Musartdit

Bibliothèque Marcelle Corbin 5 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 15:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent imaginent un masque où les oiseaux, fleurs et papillons évoquent le printemps.
Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent imaginent un masque où les oiseaux, fleurs et papillons évoquent le printemps.
Dessin découpage collage. À partir de 5 ans.   .

Bibliothèque Marcelle Corbin 5 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie   musartdit@gmail.com

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English : Atelier Musartdit

In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent imagine a mask in which birds, flowers and butterflies evoke spring.

L’événement Atelier Musartdit Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité