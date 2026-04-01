Atelier Musartdit Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer

Atelier Musartdit

Bibliothèque Marcelle Corbin 5 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent imaginent un masque où les oiseaux, fleurs et papillons évoquent le printemps.

Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent imaginent un masque où les oiseaux, fleurs et papillons évoquent le printemps.

Dessin découpage collage. À partir de 5 ans. .

Bibliothèque Marcelle Corbin 5 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie musartdit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Musartdit

In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent imagine a mask in which birds, flowers and butterflies evoke spring.

L’événement Atelier Musartdit Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité