Atelier Musartdit Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer
Atelier Musartdit Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer mardi 21 avril 2026.
Atelier Musartdit
Bibliothèque Marcelle Corbin 5 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 15:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent imaginent un masque où les oiseaux, fleurs et papillons évoquent le printemps.
Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent imaginent un masque où les oiseaux, fleurs et papillons évoquent le printemps.
Dessin découpage collage. À partir de 5 ans. .
Bibliothèque Marcelle Corbin 5 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie musartdit@gmail.com
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English : Atelier Musartdit
In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent imagine a mask in which birds, flowers and butterflies evoke spring.
L’événement Atelier Musartdit Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité