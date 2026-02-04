Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces Extrémité Ouest de la digue Lion-sur-Mer

Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces

À marée basse, la plage de Lion-sur-Mer dévoile fossiles jurassiques et coquillages actuels. Le géologue Yohann Poprawski invite les enfants à comparer ces spécimens, observer leurs similitudes et différences, et comprendre l’évolution des espèces à travers une étude ludique et interactive.

A marée basse, la plage de Lion-sur-Mer au niveau des Falaises des Confessionnaux recèle d’une multitude de fossiles du Jurassique mais aussi de coquillages actuels. Ces animaux, malgré les 167 Millions d’années qui les séparent, présentent à la fois des similitudes et des différences. Comment cela est possible ? Et pourquoi ? Cette animation pour le jeune public propose une étude ludique de fossiles et de coquillages par les enfants. Yohann Poprawski, géologue, en s’appuyant sur les différents spécimens découverts, propose de nommer les grandes familles d’êtres vivants, d’observer leurs différences et leurs similitudes pour arriver à une classification du vivant, illustrant les principes de l’évolution des espèces.

English : Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces

At low tide, the beach at Lion-sur-Mer reveals Jurassic fossils and modern-day shells. Geologist Yohann Poprawski invites children to compare these specimens, observe their similarities and differences, and understand the evolution of species through a fun and interactive study.

