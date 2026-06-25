UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier famille fermier d’un jour Centre HarmoniA Gan

Atelier famille fermier d’un jour Centre HarmoniA Gan

Atelier famille fermier d’un jour Centre HarmoniA Gan samedi 22 août 2026.

Lieu
Centre HarmoniA
Adresse
9 Chemin de Louisot
Ville
64290 Gan
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Gan

Atelier famille fermier d’un jour

Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Enigmes et Quizz sur les animaux
Observation des animaux, les comprendre, les approcher
Soins des animaux, les brosser, les nourrir, les câliner
Goûter ou collation et activité créative en lien avec les animaux.   .

Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 23 71 90  equilibreduvivant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille fermier d’un jour

L’événement Atelier famille fermier d’un jour Gan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

À voir aussi à Gan (Pyrénées-Atlantiques)