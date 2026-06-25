Atelier famille fermier d’un jour Centre HarmoniA Gan

Gan

Atelier famille fermier d’un jour

Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Enigmes et Quizz sur les animaux

Observation des animaux, les comprendre, les approcher

Soins des animaux, les brosser, les nourrir, les câliner

Goûter ou collation et activité créative en lien avec les animaux. .

Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 23 71 90 equilibreduvivant@gmail.com

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English : Atelier famille fermier d’un jour

L’événement Atelier famille fermier d’un jour Gan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau