Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs Cave des producteurs de Jurançon Gan

Gan

Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs

Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

La Cave de Jurançon vous ouvre à nouveau ses portes pour une journée festive, conviviale et gourmande, le vendredi 14 août à Gan !

Venez vivre un moment unique au cœur de notre Cave coopérative visites, découvertes, dégustations, échanges avec nos coopérateurs,… et surtout de beaux moments de partage en famille ou entre amis.

Au programme de cette nouvelle Journée Portes Ouvertes, des animations pour petits et grands

Visites guidées de la cave et du centre d’embouteillage

Dégustations de nos vins pour découvrir toutes les saveurs des AOP Jurançon et Béarn

Balades à poneys & ferme pédagogique

Stand maquillage & Structures gonflables

Balade en tracteur au cœur des vignes,

Food trucks pour régaler les gourmands,

On vous attend nombreux ! .

Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 57 03 cave@cavedejurancon.com

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English : Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs

L’événement Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs Gan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pau