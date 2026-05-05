Atelier familles « A vos épuisettes ! découverte des trésors du littoral », Office de tourisme, Grandcamp-Maisy

Atelier familles « A vos épuisettes ! découverte des trésors du littoral » 15 juillet – 26 août, certains mercredis Office de tourisme Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T17:30:00+02:00 – 2026-07-15T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Partez en famille explorer le littoral et ses fascinants habitants ! Munis d’épuisettes et de seaux, petits et grands pourront ramasser pour observer coquillages, petits crabes et créatures de la laisse de mer. L’animatrice vous fera découvrir le rôle de ces animaux dans l’écosystème côtier et l’importance de préserver ce milieu fragile. Une sortie ludique et scientifique pour apprendre en s’amusant et repartir avec des souvenirs inoubliables.

Réservation obligatoire.

(1km/2h) – Niveau 1

Office de tourisme Office de tourisme 26 quai crampon GRANDCAMP-MAISY Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 21 46 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/je-reserve-mes-activites-de-loisir-la-billetterie/ »}]

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