Marche aquatique côtière Quai Crampon Grandcamp-Maisy

Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy Calvados

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-01-10 2026-01-31 2026-02-14 2026-03-07 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-25 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27

Débutant ou initié, venez découvrir l’activité de marche aquatique côtière encadrée par deux animateurs professionnels formés par la FFRandonnée. Partez pour 1h de marche sportive au marge du quai Crampon avec le corps en immersion dans la mer ( entre le nombril et les aisselles ).

Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique du sport. Réservation obligatoire par sms.

Combinaisons fournies. .

Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 22 14 35 ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

Whether you’re a beginner or an experienced hiker, come and discover coastal aqua-walking under the guidance of two professional instructors trained by the FFRandonnée.

