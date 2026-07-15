Atelier familles Créez votre propre souvenir de vacances Rue Ennigerloh Lessay

Informations pratiques

Lessay

Atelier familles Créez votre propre souvenir de vacances

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

À partir de vos photos de vacances, créez votre propre support en souvenir. .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Atelier familles Créez votre propre souvenir de vacances

L’événement Atelier familles Créez votre propre souvenir de vacances Lessay a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche