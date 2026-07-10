Atelier des idées Rue Ennigerloh Lessay

Informations pratiques

Lessay

Atelier des idées

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Parents, grands-parents, enfants, dessinez quelles idées et/ou volontés vous aimeriez voir se mettre en place pour la rentrée. .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Atelier des idées

L’événement Atelier des idées Lessay a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche