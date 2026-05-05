Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano L’Abbaye de Lessay Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano L’Abbaye de Lessay Lessay mardi 11 août 2026.
Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 22:40:00
Date(s) :
2026-08-11
RÉSONANCES
La tradition du chœur a cappella est un trésor mondial scandinave, anglo-saxon, ou d’Europe de l’Est mais aussi français.
Aedes porte cet héritage fièrement depuis 20 ans déjà.
Bon anniversaire !
Durée 1h10 (hors entracte) .
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie
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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano
L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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