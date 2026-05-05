Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano L’Abbaye de Lessay Lessay

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 22:40:00

Date(s) :

2026-08-11

RÉSONANCES

La tradition du chœur a cappella est un trésor mondial scandinave, anglo-saxon, ou d’Europe de l’Est mais aussi français.

Aedes porte cet héritage fièrement depuis 20 ans déjà.

Bon anniversaire !

Durée 1h10 (hors entracte) .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie

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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Aedes Mathieu Romano Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche